Ministro da Saúde garante mais 5 mil camas para cuidados continuados

Manuel Pizarro adiantou que vão ser construídas cinco mil camas de cuidados continuados até 2025, quando termina esta legislatura. Vão ser abertos avisos ainda este mês, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência, que vão permitir às instituições “um apoio financeiro para a edificação dessas camas”, que passará de “30 mil euros por cada cama, para 42 mil euros por cada cama”. Confrontado com as dificuldades que a Unidade de Cuidados Continuados da Misericórdia de Bragança, face ao atraso do pagamento por parte do Governo, o ministro explicou que já foram pagos retroactivos em 2022. “Em Novembro do ano passado o Governo actualizou em 15,5% o pagamento da diária aos cuidados continuados de longa duração e em 5,5% da diária de média duração e pagámos retroactivamente a Janeiro de 2022”, referindo que valia até “ao final de 2023”. Quanto ao aumento dos salários dos profissionais, referiu que “em 2024 haverá uma actualização desses montantes”. A directora técnica desta unidade já tinha falado destas dificuldades e das longas filas de espera, visto que 35% dos utentes são casos sociais, o que obriga a que quem realmente precisa de cuidados médicos tenha que aguardar. Para resolver esta situação, o ministro disse que é preciso estabelecer um “diálogo mais profundo” entre a Segurança Social e a Saúde, para que a resposta seja “mais integrada”. O ministro salientou ainda a importância de cuidar das pessoas no domicílio. Disse estarem a ser tomadas medidas para todos os centros de saúde possam levar esse serviço a casa das pessoas.

Inauguradas obras do hospital de Bragança

Manuel Pizarro visitou ainda as obras feitas no hospital de Bragança. Foi feita uma ampliação do serviço de medicina intensiva, de 10 para 18 camas, representando um investimento de 1,7 milhões de euros. Também foi ampliado e remodelado o bloco operatório e do serviço de patologia clínica e ainda a nova central de esterilização, num valor superior a 4 milhões de euros. Foram ainda feitos trabalhos de eficiência energética. Contudo, a Unidade Local de Saúde do Nordeste tem falta de médicos especialistas. Quanto a isso, o ministro disse que “o país tem que colocar como foco central a formação de novos especialistas e os serviços que são bem-sucedidos na região são serviços onde já temos internos em formação na especialidade”. “Isso é garantia, não apenas que as pessoas permaneçam durante a sua formação, mas que uma parte significativa delas cá continuará quando já forem especialistas. É esta a minha prioridade, de coordenar com a ordem dos médicos a generalização dos internatos médicos em muitos outros serviços nestes hospitais das zonas de menos densidade demográfica”, frisou.

Criação de Unidade de Saúde Familiar num dos centros de saúde de Mirandela

O ministro da Saúde também visitou ainda a unidade hospitalar de Mirandela, onde inaugurou a unidade de endoscopia digestiva do serviço de gastrenterologia. À margem da visita adiantou que há a intenção de criar uma Unidade de Saúde Familiar num dos centros de saúde de Mirandela. Estas unidades são uma alternativa aos centros de saúde e prestam cuidados primários de saúde. “Eu sei que esse processo está a ser tratado e eu encaro isso muito favoravelmente, porque a unidade de saúde familiar é um novo modelo de organização de cuidados que não só melhora os cuidados à população e já agora também melhora a remuneração e a compensação dos profissionais, o que é muito positivo, porque garante que esses profissionais se fixam de forma mais duradoura nas comunidades”, explicou o ministro da Saúde, salientando que é uma forma de “evitar a excessiva rotatividade dos médicos de família”. A vila de Torre de Dona Chama, no concelho de Mirandela, já chegou a ter uma Unidade de Saúde Familiar, no entanto foi desactivada, em 2012, por não cumprir os requisitos.