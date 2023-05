MIR Racing Finetwork Cup uma verdadeira aprendizagem para Tiago Rafael

Tiago Rafael, piloto natural de Bragança, continua a acelerar nas pistas em Espanha e o MIR Racing Finetwork Cup está a revelar-se um bom palco para o brigantino.

A segunda corrida da competição, realizada no passado domingo, no Circuito de Zuera trouxe novas sensações ao transmontano. “Passámos os treinos livres e os primeiros cronometrados à procura de uma boa afinação e a descobrir novas sensações com estas suspensões e tudo parecia correr pelo melhor, pois as melhorias eram notórias”, explicou Tiago Rafael.

Na segunda sessão dos treinos cronometrados, que concluiu em P17, o piloto teve alguns problemas mecânicos. “Aconteceu-me algo insólito. Ia forte, colado nos mais rápidos e de repente vou para reduzir e a manete da embraiagem não estava lá. É uma coisa que não acontece todos os dias mas acontece, como tal tive de parar no meio da pista e não me deixaram regressar mais”, contou.

Apesar das contrariedades, o brigantino foi para a Corrida 1 para tentar um bom lugar e conseguiu rodar nos 15 primeiros, mas um toque de um piloto adversário obrigou-o a abandonar a pista. Na Corrida 2, Tiago voltou a arrancar bem e terminou na 19ª posição.

No Circuito de Zuera, Espanha, competiram 26 pilotos de várias nacionalidades.

A terceira prova do MIR Racing Finetwork Cup está marcada para os próximos dias 17 e 18 de Junho, em Mora d ´Ebre, na província de Tarragona.