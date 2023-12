Miranda do Douro acolhe o 18º Encontro de Futsal de Traquinas e Petizes

O 18º Encontro de Futsal de Traquinas e Petizes da Associação de Futebol de Bragança, vai realizar-se em Miranda do Douro, no próximo dia 14 de Janeiro, no Pavilhão Multiusos.

Sem competição oficial, nestes escalões pretende-se que os pequenos jogadores tenham momentos de prática desportiva e convívio, promovendo o espírito de grupo e o fair-play.

Já aconteceram dois Encontros de Petizes e Traquinas de Futsal. No dia 3 de Dezembro, em Mogadouro e no passado dia 17 de Dezembro em Bragança. Vão realizar-se mais cinco encontros esta temporada.

O 18º Encontro de Futsal de Traquinas é organizado pela Associação de Futebol de Bragança e pelo Clube Desportivo de Miranda do Douro, com o apoio do Município de Miranda do Douro.

Agenda de Encontros de Futsal de Traquinas e Petizes:

-14 de janeiro 2024 – Miranda do Douro (CD Miranda do Douro)

-21 de janeiro 2024 – Vimioso (AFC Vimioso)

-4 de fevereiro 2024 – Vila Flor (CSP Vila Flor)

-18 de fevereiro 2024 – Alfândega da Fé (AR Alfandeguense)

-17 de março 2024 – Macedo de Cavaleiros (GD Macedense)