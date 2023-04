Miranda do Douro recebe partida e chegada da Volta ao Nordeste 2023

Já está definido a localidade de partida e chegada da Volta ao Nordeste. A quarta edição da prova vai realizar-se em Miranda do Douro nos dias 30 de Abril e 1 de Maio. Terá menos um dia do que estava programado pela Associação de Ciclismo de Bragança.

A entidade que gere o ciclismo no distrito explicou o atraso na divulgação da competição com “a falta de cumprimento e de lealdade” da empresa que organizou as edições anteriores e que “se comprometeu a organizar” a deste ano.

“Assim sendo, e tendo a ACB unido esforços junto de parceiros e municípios, conseguiu arranjar os apoios necessários para levar esta prova de ciclismo de interesse maior para o distrito a avante. Realizar-se-á nos dias 30 de Abril e 1 de Maio de 2023 em Miranda do Douro. As etapas terão partida e chegada no município de Miranda do Douro circulando posteriormente por outros municípios”, lê-se no comunicado da ACB.

Para o dia 30 de Abril, às 10h00, está marcado um contrarrelógio e a primeira etapa vai para a estrada à tarde, às 16h00. No dia seguinte, 1 de Maio, realiza-se a segunda etapa, com, início às 11h00.

As inscrições abrem na terça-feira, dia 4, e será também publicado o regulamento da prova.

Daniel Pinto foi o vencedor da terceira edição, realizada em 2023, que terminou em Alfândega da Fé.

A Rádio Brigantia e o Jornal Nordeste são media partners da Volta ao Nordeste.