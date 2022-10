Mirandela assume liderança após vitória suada em Rebordelo

O Campo de Jogos de Rebordelo recebeu, este domingo, aquele que era considerado o jogo grande da jornada 4 da Divisão de Honra Pavimir.

Rebordelo e Mirandela não defraudaram as expectativas de quem assistiu ao encontro com as equipas a evidenciarem-se em momentos diferentes da partida.

Os alvinegros assumidíssimos candidatos à subida entram fortes, dominaram e conseguiram várias oportunidades de golo na primeira metade, tendo como protagonistas Henrique Almeida, Tárcio e Moubarak. O tridente ofensivo deu trabalho à defesa do Rebordelo e ao guardião Bruno Rato que evitou várias vezes o golo dos visitantes. Já no remate certeiro de Moubarak, aos 11 minutos, nada pode fazer.

Na segunda metade, o Rebordelo cresceu no jogo e a entrada de Ailson para o meio campo foi determinante para estancar as investidas do Mirandela e para impulsionar a equipa para o ataque onde surgiram várias ocasiões de golo.

Macedo vence e assume segunda posição

Sem mais alteração no marcador, o Mirandela garantiu um triunfo importante num terreno de jogo sempre difícil e deu mais um passo, mesmo que numa fase inicial do campeonato, para o objectivo da subida e antes da recepção ao Macedo, que venceu o Carção por 2-1 e assumiu a vice-liderança.

Os macedenses adiantaram-se no marcador aos 23 minutos através de Tozinho e, ainda antes do intervalo, aos 27’, Pedro Robeiro restabeleceu a igualdade.

O Macedo garantiu o triunfo já nos últimos instantes da partida, aos 90’, com a assinatura de Ruben Ferreira.

Nesta quarta jornada, o G.D. Moncorvo recebeu e venceu o Argozelo por 3-0 e ocupa o terceiro lugar. Jonathan (31’), João Loureiro (70’) e André Pinto (90’) apontaram os golos da equipa de Nuno Lima.

Vitória pelo mesmo resultado (0-3) para o F.C. Vinhais na casa do Vila Flor SC. Lólis foi a figura do jogo ao bisar. Lico também marcou e é agora o melhor marcador do distrital com cinco golos.

Em Miranda do Douro, a formação treinada por Nuno Rangel averbou a segunda derrota consecutiva, 1-2 com os Lusos MC SAD. Kamará apontou o golo dos mirandeses aos 37’. Gabriel Rodrigues (10’) e Austing Bocanegra (85’) marcaram para os Lusos.

Quanto aos Estudantes Africanos somaram o primeiro triunfo, 1-3, na deslocação ao reduto do Forte Carrazedense.

Reacções ao jogo Rebordelo 0 - Mirandela 1

Nuno Loureiro – Técnico do Rebordelo

“Na primeira parte o Mirandela teve mais caudal ofensivo e por mérito fez-nos baixar no terreno e chegou ao golo. Na segunda parte controlámos mais o jogo, fomos uma equipa aguerrida e com personalidade. Infelizmente, não conseguimos chegar ao golo até porque o Mirandela baixou muito as linhas”.

André Irulegui – Técnico do Mirandela

“Poucas equipas vão passar aqui, em Rebordelo. Foi um jogo difícil e suado mas o importante é que ganhámos. Tivemos três ou quatro oportunidades de matar o jogo na primeira parte, depois na segunda metade tivemos que sofrer. Vestimos o fato macaco e conseguimos aguentar o resultado”.