Mirandela Basquete Clube é campeão Inter-Regional em sub-14 femininos

A cidade de Mirandela foi, este domingo, o palco de consagração do Mirandela Basquete Clube. A equipa sub-14 feminina venceu a Final Four do Inter-Regional, que reuniu as equipas das associações de basquetebol de Bragança, Vila Real e Viana do Castelo.

A jogar em casa, a formação mirandelense venceu sem dificuldades o Barca BC no primeiro jogo da competição e que lhe garantiu o acesso à grande final.

No derradeiro jogo, a equipa do Mirandela Basquete Clube defrontou o BC Vila Real, que tinha vencido o CTM Vila Pouca de Aguiar, alcançado um triunfo por 39-38, após um jogo muito equilibrado e disputado até ao último segundo.

A vitória na Final Four do Inter-Regional permite às mirandelenses entrar na corrida ao acesso à fase nacional, onde têm de vencer o Basquete Clube de Barcelos, terceiro classificado da Associação de Basquetebol de Braga.

Foto de Município de Mirandela