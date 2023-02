Mirandela BC garante qualificação para o Campeonato Nacional sub-14 feminino

Está garantida a participação do Mirandela Basquete Clube no Campeonato Nacional sub-14 feminino. A formação mirandelense conseguiu a qualificação este sábado, após o triunfo por 42-29 frente ao Basquete Clube de Barcelos, terceiro classificado da Associação de Basquetebol de Braga.

Para chegar a esta fase, o clube da cidade do Tua venceu a final-four inter-regional, realizada em Mirandela, no dia 22 de Janeiro, depois do primeiro lugar conseguido na competição que contou com equipas das associações de basquetebol de Bragança, Vila Real e Viana do Castelo.

“Foi uma vitória difícil, mas justa”, referiu Pedro Samorinha, técnico das transmontanas, em entrevista à Rádio Terra Quente. “As minhas atletas sempre acreditaram que seria possível dar a volta ao resultado menos positivo da primeira partida. Elas merecem este prémio pelo que têm feito no último ano", acrescentou.

As mirandelenses seguem para o Campeonato Nacional e aguardam o sorteio da competição.

Foto Mirandela BC