Mirandela dá goleada e segue sem derrotas

Garantido o título de campeão distrital, o S.C. Mirandela procura agora concretizar outros objectivos, entre eles terminar a Divisão de Honra Pavimir sem derrotas.

Este domingo, os alvinegros mostraram todo o seu favoritismo e aplicaram uma goleada ao Carção, 5-0 foi o resultado do encontro da jornada 19.

Com lotação esgotada nas bancadas, em tarde de festa para assinalar o dia do pai e a conquista do campeonato confirmada na passada semana, após o triunfo frente aos Estudantes Africanos, os alvinegros presentearam os adeptos com mais uma boa exibição e uma vitória.

Moubarak abriu o caminho para a vitória aos 15 minutos, Gianluca aumentou a vantagem para 2-0 aos 26’ e Edilzo, de cabeça, assinou o 3-0 aos 30’, resultado que prevaleceu até ao final da primeira metade.

O Carção não esteve nos seus melhores dias. A equipa de António Forneiro sentiu muitas dificuldades para travar as investidas dos alvinegros e nem o intervalo trouxe uma reacção.

O Mirandela voltou à carga logo no início da segunda metade com Moubarak a rubricar o 4-0, o segundo da conta pessoal. As contas do jogo ficaram fechadas aos 81 minutos, Tárcio fez o 5-0.

André Irulegui era um técnico feliz o final no encontro. “O nosso discurso para os jogadores foi que, para além da vitória, era importante uma boa prestação. Penso que conseguimos fazer um bom jogo, somar três pontos, pois queremos terminar o campeonato sem derrotas. E foi um jogo importante já para preparar o encontro da taça”, referiu o treinador do SCM.

Do lado do Carção, António Forneiro mostrou-se desagradado com a exibição da sua equipa. “Quem joga assim merece perder por cinco e por muito mais. Foi um jogo em que nada fizemos para incomodar o adversário, foi um jogo em que não tivemos atitude e quando assim é temos de dar os parabéns ao adversário. Parece que viemos para fazer a festa com o Mirandela”.

Na jornada 19, o destaque vai para o F.C. Vinhais. A equipa de Carlos Garcia quebrou o ciclo de quatro derrotas e venceu o G.D. Mirandês por 3-2.

O Rebordelo segurou o segundo lugar ao vencer o GD Moncorvo por 0-1. Ednan apontou o golo da formação treinada por Nuno Loureiro.

Quanto ao Argozelo deu uma goleada à moda antiga, 10-0, ao Forte Carrazedense. Mantorras fez hat-trick e mantém a liderança da lista de marcadores, agora com 19 pontos.

O Macedo foi a Vila Flor somar um triunfo por 0-4 e os Lusos venceram os Estudantes Africanos por 3-2.

O campeonato faz uma pausa no próximo domingo para se jogar a segunda mão da Taça Distrital da A.F. Bragança. O Macedo recebe o Mirandela e o Rebordelo joga em casa com o Carção.