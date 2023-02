Mirandela dá goleada à moda antiga e fica a uma vitória do título

O S.C. Mirandela só precisa de mais três pontos para garantir o título distrital de futebol e o consequente regresso ao Campeonato de Portugal. E isso pode acontecer já na próxima jornada, a 18ª, na deslocação ao terreno dos Estudantes Africanos. Em caso de vitória a turma de André Irulegui sagra-se campeã distrital a quatro jornadas do final da Divisão de Honra Pavimir.

Já este domingo, os alvinegros deram uma goleada à moda antiga, 10-1, ao Forte Carrazedense.

A jogar em casa, a equipa da cidade do Tua embalou cedo para um triunfo expressivo com um golo de Tárcio aos 13 minutos. Até ao intervalo, os mirandelenses fizeram funcionar o marcador mais quatro vezes com golos de Edilzo (21’), Katurra de penálti (30’), Henrique Almeida (40’) e Vítor Pereira (45’).

Na segunda metade, foi com naturalidade que os locais avolumaram o resultado. Lino bisou (55’, 66’), Katurra fez o segundo da conta pessoal (60’) tal como Henrique Almeida na marcação de um castigo máximo. João Riça, aos 81’, fixou o resultado em 10-1.

O tento solitário da equipa de Carrazeda de Ansiães foi apontado por Dylan Vilela aos 34 minutos.

O S.C. Mirandela segue isoladíssimo na primeira posição com 49 pontos. Em 17 jornadas soma 16 vitórias, um empate e zero derrotas. Tem o melhor ataque, 65 golos marcados, e a melhor defesa, seis golos sofridos.

Moncorvo conservou a segunda posição com o triunfo por 1-5 no terreno do F.C. Vinhais. Diogo, Falcão, Loureiro, Jonathan e Quiñones marcaram para a equipa de Nuno Lima.

O Rebordelo venceu fora de portas o Argozelo por 0-2 com golos de André Filho (60’) e Ednan (69’). A fornação orientada por Nuno Loureiro terminou o encontro reduzida a dez jogadores. Cícero foi expulso já em tempo de compensação, aos 90'+2.

No Municipal de Vimioso, Carção e Estudantes Africanos mediram forças num jogo muito disputado. Ao intervalo, os Estudantes venciam por 1-2 mas a equipa da casa deu a volta ao marcador e garantiu um triunfo por 3-2.

A jornada 17 abriu na quarta-feira, dia 22, com o triunfo do Mirandês no reduto do Vila Flor SC por 0-3 com golos de Tiago Florim e um bis de Victor.

Quanto ao jogo Lusos – Macedo foi adiado para o dia 7 de Abril.