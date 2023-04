Mirandela fecha época com chave de ouro ao fazer a dobradinha

O S.C. Mirandela conquistou, este domingo, a Taça da A.F. Bragança e fez a dobradinha. Os alvinegros terminam a época em grande, ao campeonato juntaram o troféu mais cobiçado pelas equipas do futebol distrital, com um triunfo por 0-3 frente ao Rebordelo.

Num jogo realizado no Estádio Municipal de Bragança, o “pequeno Jamor” do distrito, os alvinegros foram superiores e criaram diversas oportunidades para marcar.

Parini inaugurou o marcador aos 11 minutos, após a marcação de um livre, e embalou os mirandelenses para a vitória.

A formação da cidade do Tua mostrou sempre mais capacidade física ao longo do encontro e mais poder ofensivo. Katurra esteve muito perto do segundo. O goleador do Mirandela isolou-se, aos 17 minutos, rompeu na área, rematou rasteiro e fez a bola passar junto ao poste da baliza à guarda de Bruno Rato. Ainda antes do intervalo, foi a vez de Maki tentar a sorte mas sem resultados práticos.

A segunda metade trouxe um Mirandela ainda mais acutilante na linha de ataque. Vinícius foi certeiro, apareceu em zona de finalização, aos 50 minutos, e rematou para o fundo da baliza. O segundo golo fez mossa na formação do Rebordelo que começou a sentir bastantes dificuldades para travar o ímpeto ofensivo do adversário.

As contas do jogo ficaram fechadas aos 79 minutos num lance infeliz para o capitão do Rebordelo, Clemente, que involuntariamente, após a defesa de Bruno Rato, marcou na própria baliza.

Com este triunfo, 0-3, o Mirandela conquistou a Taça da A.F. Bragança, o que já não acontecia desde 2002, que juntou ao campeonato distrital, fazendo a dobradinha.

Foi a segunda taça consecutiva conseguida pelo treinador dos alvinegros, André Irulegui, depois de em 2022 ter conquistado o troféu no comando técnico do G.D. Sendim.