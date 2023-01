Mirandela imparável rumo ao título

O S.C. Mirandela segue invicto a sua caminhada rumo ao título distrital. Os alvinegros venceram, este domingo, o Grupo Desportivo Mirandês por 0-4 com golos de Moubarak, que bisou na primeira metade, Amorim e Lorenzo, que marcaram no segundo tempo de jogo.

Do lado da formação de Miranda do Douro, o técnico Rafael Rodrigues, de apenas 22 anos, estreou-se como treinador principal, após a saída de Nuno Rangel que assumiu funções de adjunto do Alpendorada da série B do Campeonato de Portugal.

Os alvinegros estão cada vez mais isolados na liderança com 42 pontos. A estes números somam ainda o melhor ataque, 54 golos marcados, e a melhor defesa, quatro golos sofridos.

São já os 11 os pontos que separam o Mirandela do Moncorvo, segundo classificado, que sofreu a segunda derrota consecutiva, 2-1 com os Lusos. Kojo apontou o tento solitário da equipa treinada por Nuno Lima. Igor e Thauan mararam para a formação de Rafael Fonseca.

Nesta 14ª jornada, destaque para o triunfo do Carção no terreno do Rebordelo, terceiro classificado, por 0-2. Boris e Nuno Machado apontaram os golos da vitória e Armando defendeu um penálti.

O Argozelo venceu pela margem mínima, 1-2, no terreno do Vila Flor SC. Mantorras, o suspeito do costume, foi decisivo no triunfo dos comandados de Nuno Fernandes. O avançado bisou e soma agora 16 golos para o campeonato e oito assistências. É o melhor marcador da competição.

Quanto ao F.C. Vinhais regressou às vitórias, 1-3, frente ao Forte Carrazedense e subiu para o nono lugar.

Já era conhecido o resultado do encontro entre Macedo e Estudantes Africanos. No jogo de abertura da jornada 14, que se realizou no sábado, os macedenses venceram por uma bola a zero com golo de Rui Tavares aos 81 minutos.

No próximo domingo, o campeonato faz uma pausa para os compromissos da selecção distrital sub-23, que, no sábado, participa no Torneio AFA Talent em Aveiro.