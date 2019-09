Mirandela operou a reviravolta na segunda metade com goleada

A cambalhota no marcador aconteceu na segunda metade do encontro da jornada 5 da série A do Campeonato de Portugal. Foi o regresso dos comandados de Armando Santos às vitórias, após a derrota, na Madeira, por 1-0 com o União.

O início de jogo não foi fácil para os alvinegros que demoraram a assentar as ideias. Uma fase aproveitada pelos madeirenses para chegar à vantagem com um golo de Loris aos três minutos. O 0-1 no marcador mante-se até ao final da primeira metade e é caso para dizer que o intervalo fez bem aos locais.

As entradas de Amorim e Sidney, aos 46’, foram determinantes e surtiram efeito na dinâmica do meio campo alvinegro. Luan igualou aos 50 e o jovem Sidney rubricou o 2-1.

Até ao final do encontro os adeptos festejaram mais duas vezes, Rafael Amoroso rubricou o 3-1 aos 74’ e César Antunes fixou o resultado em 4-1 aos 83 minutos.

“A primeira parte foi atípica, a minha equipa entrou um pouco nervosa face ao último resultado na Madeira. Sofremos um golo muito cedo. Na segunda parte acreditámos na nossa ideia de jogo, o Amorim e o Sidney entraram com muito critério e segurança”, referiu Armando Santos, técnico do Mirandela.

Já Leonardo Silva, treinador do Câmara de Lobos, justificou a derrota com “a imaturidade de grande parte dos jogadores ” e considerou que o momento-chave da viragem do resultado esteve “no lance que originou o golo do empate”.

O Mirandela mantém-se, assim, invicto no Estádio São Sebastião ao somar o terceiro triunfo caseiro da temporada.

Os alvinegros viram agora as atenções para a segunda eliminatória da Taça de Portugal. No próximo domingo, o Mirandela recebe o Grupo Desportivo de Chaves, da 2ª Liga.