Mirandela perde com GD Vilar Perdizes no primeiro teste da pré-época

O S.C. Mirandela perdeu, este sábado, por 1-2, frente ao Grupo Desportivo Vilar de Perdizes, naquele que foi o primeiro jogo de preparação dos alvinegros na pré-época.

A equipa de André Irulegui ainda esteve em vantagem com um golo de Henrique Almeida. Na segunda metade, os comandados de Vítor Gamito deram a volta ao marcador através de Freider Sanchez e um autogolo dos mirandelenses.

Frente ao GD Vilar Perdizes, não alinharam os médios Maki e Parini e o avançado Kingsley. Maki e Parini só chegaram hoje da Argentina. Os dois jogadores estavam autorizados pela direcção para se juntarem mais tarde ao grupo. O mesmo acontece com Kingsley, uma das caras novas neste defeso, que integra os trabalhos a partir da próxima terça-feira.

O plantel do S.C. Mirandela ainda não está fechado e nos próximos dias vão chegar reforços ao Estádio São Sebastião. O grupo iniciou os trabalhos de pré-época no dia 18 de Julho e apresenta-se aos sócios a 6 de Agosto frente aos espanhóis do Villaralbo.

Entretanto, os mirandelenses ficaram a conhecer esta sexta-feira o calendário de jogos do Campeonato de Portugal. Na primeira jornada, marcada para o dia 20 de Agosto, o SCM joga em casa com o Brito.

Foto de SCM