Mirandela perde e compromete manutenção

Está difícil a tarefa do S.C. Mirandela. A equipa da cidade do Tua perdeu, no domingo, com o Pedras Salgadas por 1-0, na quarta jornada da fase de manutenção do Campeonato de Portugal, e agora tem de vencer obrigatoriamente os jogos que restam e esperar por o resultado do jogo entre Maria da Fonte e Pedras Salgadas marcado para a próxima jornada. Já a equipa termal deu um passo importante para a permanência no nacional.

As das equipas começaram bem o jogo numa primeira metade bem jogada, apesar das poucas oportunidades claras de golo. Jardel tentou colocar o Mirandela em vantagem logo aos dois minutos. O remate do ponta de lança rasou o poste da baliza dos locais.

Já perto do intervalo, Tiago Leite ameaçou a baliza de Coelho, mas foi Pedro Ribeiro a concretizar aos 43´ após uma assistência de Talysson. Foi um balde de água fria para os alvinegros.

A segunda metade não trouxe mexidas no marcador e ficou marcada pela expulsão de Aboubakar, aos 85’, por acumulação de amarelos, o que deixou o Pedras Salgadas a jogar apenas com 10 elementos nos últimos cinco minutos.

Agora fazem-se contas. Com a vitória do Maria da Fonte no terreno do macedo por 1-0, a formação da Póvoa de Lanhoso lidera com 8 pontos, na segunda posição está o Pedras Salgadas com seis, o Mirandela é terceiro com três pontos, está em lugar de descida, e o Macedo é último com dois pontos.