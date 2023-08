Mirandela quebra domínio vilarealense e conquista Taça Transmontana

A Taça Transmontana de Futebol ficou no distrito de Bragança. O S.C. Mirandela venceu a quinta edição do troféu e tornou-se a primeira equipa da A.F. Bragança a conquistar a prova, depois da vitória do Mondinense, Chaves Satélite, SC Vila Real e G.D. Vilar de Perdizes nos quatro anos anteriores.

No jogo entre campeões distritais, realizado no Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros, o S.C. Mirandela levou de vencida o S.C. Vila Real por 3-1. Moubarak foi a figura do jogo. O avançado camaronês saltou do banco na segunda metade para apontar dois golos.

O triunfo da formação da cidade do Tua começou a ser construído na primeira metade. Henrique Almeida, aos 27 minutos, apareceu oportunamente no coração da área e cabeceou para o fundo da baliza de Nuno Silva.

O S.C. Vila Real tentou responder através de passes longo para a área mirandelense, mas sem sucesso. Os comandados de Nuno Barbosa estiveram longe de uma boa exibição nos primeiros 45 minutos.

A segunda metade correu melhor aos “Lobos do Marão” e mesmo a jogar com dez, Soares foi expulso aos 77’ por acumulação de amarelos, davam reposta às investidas do adversário. Mas, a mudança de atitude não inverteu o sentido do jogo. Moubarak, o pequeno génio do ataque do Mirandela, foi a arma secreta dos alvinegros e entrou para resolver o jogo, marcou aos 81’ e aos 90’+4 fechou a contagem em 3-1. Antes, André Azevedo ainda marcou um golo para o Vila Real.

Foi o primeiro jogo oficial para as duas equipas antes do pontapé de saída do Campeonato de Portugal época 2023/2024, agendado para domingo, dia 20 de Agosto.

Na jornada inaugural, o Mirandela recebe o Brito e o Vila Real defronta em casa o Limianos. As duas formações transmontanas estão colocadas na série A.

Parcerias entre Bragança e Vila Real são para manter

A Taça Transmontana resulta da parceria entre as Associações de Futebol de Bragança e Vila Real.

António Ramos, presidente da A.F. Bragança, diz tratar-se de uma competição importante e mostra-se satisfeito com o triunfo do Mirandela. “É um dia em que estou muito satisfeito pois ganhou uma equipa da A.F. Bragança e do outro lado estava um clube que conhece bem, onde treinei muitos anos. O importante é as parcerias entre as duas associações que vão, com certeza, ser reforçadas”.

José Manuel Nascimento, vice-presidente da A.F. Vila Real, considera que o troféu reforça os laços entre as duas associações e o futebol transmontano. “Foi um dia de festa para o futebol transmontano. Continuamos a trabalhar em conjunto para tornarmos o futebol e o futsal transmontano mais forte”.

Para a nova temporada, as duas associações vão avançar com um campeonato interdistrital de futsal nos escalões de juvenis e juniores.

O S.C. Mirandela é a quinta equipa a inscrever o seu nome na história da Taça Transmontana de Futebol, e a primeira do distrito de Bragança, depois de Mondinense, Chaves Satélite, S.C. Vila Real e GD Vilar de Perdizes.

O jogo teve cariz solidário. Os bens angariados, roupa, alimentos e material escolar, vão ser entregues ao Centro de Apoio Temporário Raio de Sol da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela.

Reacções

André Irulegui – Técnico do Mirandela

“Estou muito satisfeito. Esta vitória vem numa fase de crescimento da equipa. Vai ajudar naquilo que está para vir, antevê-se um campeonato muito duro. Animicamente, para o grupo, que já leva praticamente um mês de trabalho, é uma vitamina que os galvaniza para o pontapé de saída do Campeonato de Portugal”.

Moubarak – Avançado do Mirandela

“Estou muito satisfeito pelo jogo e pelos golos que marquei. Mas, toda a gente teve de trabalhar, que andar para ultrapassar as dificuldades do jogo. A equipa é muito forte”.

Gianluca – Extremo do Mirandela

“Estamos muito felizes. O nosso trabalho da pré-época está a dar frutos. Temos um grupo humilde como muita raça e vontade”.

Nuno Barbosa – Técnico do Vila Real

“Na primeira parte, optámos muito pelo jogo longo e não conseguimos fazer aquilo que temos vindo a fazer. Não gostei nada da primeira parte. Na segunda metade, começámos a crescer, sofremos o segundo golo contra a corrente do jogo e reduzimos para 2-1 só com dez homens em jogo. Foi uma boa resposta e é a isso que temos que na agarrar. Depois, acabámos por sofrer o terceiro”.