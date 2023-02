Mirandela quebra pleno de vitórias com empate em Macedo de Cavaleiros

Depois de 15 jornadas e 15 vitórias, o S.C. Mirandela perdeu os primeiros pontos na Divisão de Honra Pavimir. A formação de André Irulegui empatou, este domingo, sem golos na deslocação a Macedo de Cavaleiros, mas continua destacada na liderança do campeonato agora com 46 pontos.

A seis jornadas do final da competição, os mirandelenses só precisam de mais duas vitórias para se sagrarem campeões distritais e regressar ao nacional, onde competiram durante 22 anos consecutivos, os últimos no Campeonato de Portugal.

Sobre o jogo com o Macedo, André Irulegui considera que “foi difícil” e que “não foi fácil furar o bloco” da formação adversária. “Vamos continuar até isto estar pontualmente ganho pois ainda não ganhámos nada. Ganhar é sempre importante, hoje não foi possível, mas foi um bom jogo”, apontou o técnico do Mirandela.

O técnico da casa, José Carlos Afonso, já esperava dificuldades frente ao líder, mas considera que a sua equipa “dignificou a camisola que veste” perante um adversário “muito competitivo”. “Penso que o 0-0 encaixa bem, não foi esse o meu objectivo, porque tivemos ocasiões e fizemos tudo para ter mais, mas acho que ninguém pode dizer nada sobre o comportamento destes atletas e temos de estar orgulhosos com aquilo que conseguimos com todas as dificuldades que temos tido”, acrescentou.

Moncorvo regressa às vitórias e ao segundo lugar

Na jornada 16, a destacar o triunfo caseiro do Moncorvo por 5-0 frente ao Vila Flor SC. Foi o regresso da formação de Nuno Lima às vitórias, depois de três derrotas consecutivas, e à vice-liderança do campeonato. Kojo, Loureiro (2) e Falcão (2) foram os marcadores de serviço.

Já o Argozelo quebrou o ciclo de três vitórias seguidas e perdeu no terreno do Mirandês por 3-1, descendo para o quarto lugar na tabela. Já o Mirandês somou o segundo triunfo em outros tantos jogos.

Em Rebordelo, a formação de Nuno Loureiro reencontrou o caminho das vitórias, 4-1 frente aos Lusos. Ednan foi o homem do jogo ao fazer hat-trick (2´, 74’, 78’). Usman marcou de penálti, aos 90’ o quarto golo do Rebordelo. Kaba (46’) foi o autor do tento solitário dos Lusos.

Quanto ao Carção somou três pontos em casa do Forte Carrazedense, após o triunfo por 3-4. Pedro Ribeiro bisou no encontro. Boris e Costinha também fizeram o gosto ao pé.

O campeonato faz uma paragem no próximo domingo, dia 19 de Fevereiro, para se jogar a segunda mão dos quartos-de-final da Taça Distrital. Em agenda as partidas F. Carrazadense – Carção, Mirandês – Mirandela, Lusos – Rebordelo e Vila Flor SC – Macedo.

Foto de SCM