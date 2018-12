Mirandela quer receber a final nacional do corta-mato do desporto escolar em 2020

A intenção foi avançada por Júlia Rodrigues presidente do município, na fase distrital do corta-mato escolar, realizada na cidade do Tua, no dia 11 de Dezembro. “Existe a intenção de apresentar uma candidatura para receber o corta mato escolar nacional”, afirmou a autarca.

A zona verde da cidade mirandelense é o local onde se realiza há cinco anos consecutivos a fase distrital da competição. As condições do espaço reúnem os requisitos necessários para o evento desportivo. “Tem as condições exigidas para este acontecimento desportivo que envolve cerca de 1200 estudantes de todo o país”, disse Rui Carvalho, Coordenador Nacional do Desporto Escolar.

Da mesma opinião é Marina Esteves. A Coordenadora Local do Desporto Escolar de Bragança e Côa garante que não é por acaso que a competição se mantém em Mirandela, pois “a zona verde reúne condições únicas para a sua realização”.

Em 2019, a final nacional vai realizar-se na Marinha Grande, nos dias 22 e 23 de Fevereiro, e contará com 1200 atletas.

Quanto à fase distrital contou com 700 alunos, em representação de mais de duas dezenas de escolas do ensino básico e secundário do distrito de Bragança e de Vila Nova de Foz Côa.