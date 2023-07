Mirandela recebe Brito no pontapé de saída do Campeonato de Portugal

As 56 equipas que vão competir no Campeonato de Portugal ficaram a conhecer, esta tarde, o calendário de jogos para a época 2023/2024.

O S.C. Mirandela, representante da A.F. Bragança na competição, joga em casa com o Brito na jornada inaugural, que está marcada para o próximo dia 20 de Agosto.

Começar em casa “é positivo”, na opinião de André Irulegui. “É sempre positivo jogar em casa na primeira jornada. Mas, temos que jogar todos contra todos e vale o que vale”, acrescentou o técnico alvinegro.

Depois do confronto com os minhotos, e relativamente à fase inicial do campeonato, há um dérbi transmontano agendado com o Mirandela a jogar fora com o Montalegre. Na terceira, os mirandelenses recebem o Tirsense.

Os jogos com as restantes equipas transmontanas estão marcados para a sexta jornada com o SC Vila Real e para a décima com o G.D. Vilar Perdizes.

Esta temporada, as equipas terão que fazer três viagens à Madeira. A primeira do Mirandela acontece na 11.ª jornada para jogar com a Camacha, na seguinte defronta o Marítimo B e na 13.ª o Portosantense.

Nesta fase da pré-época a informação sobre os adversários é pouca, sendo, por isso, difícil fazer uma avaliação dos adversários. “Temos alguma informação mas são equipas em construção e nesta fase a informação vale pouco. São equipas que, penso eu, têm os mesmos problemas que nós, ajustes no plantel, coisas novas nas equipas, novas ideias, no caso das equipas que mudaram de treinador. Penso que só com o andar do campeonato é que vamos perceber melhor os adversários”, disse Irulegui.

O plantel do S.C. Mirandela ainda não está fechado e nesta fase da pré-época ainda há jogadores a chegar ao São Sebastião. Mas, o grupo está a trabalhar bem garante o treinador. “Temos jogadores que ainda estão a chegar. O plantel ainda não está fechado. Mesmo os jogadores que estavam confirmados estão a chegar aos poucos. Quanto ao trabalho do grupo, já temos 18 treinos realizados, dez dias de convívio do grupo e já algumas ideias que vão assentando”.

O S.C. Mirandela integra a série A do Campeonato de Portugal que é composta por 14 equipas.

Quanto às restantes equipas transmontanas, também da série A, o Montalegre joga fora com o Dumiense na jornada inaugural, o SC Vila Real recebe o Limianos e o GD Vilar de Perdizes joga em casa com o Portosantense.