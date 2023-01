Mirandela recebe a Final-Four do Inter-Regional de Basquetebol sub-14 feminino

A equipa campeã do Inter-Regional de Basquetebol sub-14 feminino será conhecida no próximo domingo, dia 22, e Mirandela.

A final-four junta as três associações de basquetebol, Bragança, Viana do Castelo e Vila Real, e será disputada pelo Mirandela Basquete Clube, Barca BC, BC Vila Real e CTM Vila Pouca de Aguiar.

Os primeiros jogos do dia começam às 10h30 com o confronto Mirandela BC - Barca BC e BC Vila Real – CTM Vila Pouca de Aguiar. A final está agendada para as 15h00. Os jogos realizam-se no pavilhão do Inatel e na Escola Secundária.

No basquetebol masculino, nos dias 4 e 5 de Fevereiro, os Estrelas Brigantinas vão discutir o acesso ao Campeonato Nacional em sub-16 com o Gumirães, da Associação de Basquetebol de Viseu. Garantida está a presença do Mirandela Basquete Clube na Taça Nacional de sub-16 masculinos.

Em termos de selecções distritais, a Associação de Basquetebol de Bragança participa na Festa do Basquetebol Juvenil, em Albufeira, de 11 a 16 de Abril. É o maior evento de basquetebol federado em Portugal, que reúne cerca de 900 atletas de todo o país.