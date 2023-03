Mirandela recebe Grande Final do Europe Trophy Women 2023 de Ténis de Mesa

É já no próximo fim-de-semana, dias 18 e 19 de Março, que Mirandela recebe uma grande competição de ténis de mesa. Trata-se da Grande Final do Europe Trophy Women 2023, prova do calendário oficial da ETTU (European Table Tennis Union).

Os jogos vão decorrer no Pavilhão da Reginorde e vão participar oito equipas, entre elas o CTM Mirandela que venceu a Fase Regional, da qual também foi anfitrião no passado mês de Novembro.

A representar Portugal vai estar ainda a União Sebastianense FC. As restantes equipas vêm da Grécia (ASEA Sarises Florinas), Noruega (B-72), França (Entente Saint Pierraise TT e TT Joué les Tours), Chéquia (HB Ostrov) e Croácia (STK Aquaestil Duga Resa).

A prova começa no sábado com a fase de grupos, são dois com quatro equipas cada e que jogam entre si, para apurar os quatro emblemas para as meias-finais que se jogam no domingo tal como a final.

A prova de âmbito internacional conta com a organização do CTM Mirandela e vai reunir cerca de meia centena atletas.

Programa de jogos:

Sábado (dia 18)

10h00

Mesa 1: HB Ostrov (Chéquia) x CTM Mirandela (Portugal)

Mesa 2: Entente Saint Pierraise TT (França) x STK Aquaestil Duga Resa (Croácia)

Mesa 3: União Sebastianense FC (Portugal) x B-72 (Noruega)

Mesa 4: ASEA Sarises Florinas (Grécia) x TT Joué les Tours (França)

15h00

Mesa 1: STK Aquaestil Duga Resa (Croácia) x CTM Mirandela (Portugal)

Mesa 2: Entente Saint Pierraise TT (França) x HB Ostrov (Chéquia)

Mesa 3: TT Joué les Tours (França) x B-72 (Noruega)

Mesa 4: ASEA Sarises Florinas (Grécia) x União Sebastianense FC (Portugal)

19h30

Mesa 1: STK Aquaestil Duga Resa (Croácia) x HB Ostrov (Chéquia)

Mesa 2: CTM Mirandela (Portugal) x Entente Saint Pierraise TT (França)

Mesa 3: TT Joué les Tours (França) x União Sebastianense FC (Portugal)

Mesa 4: B-72 (Noruega) x ASEA Sarises Florinas (Grécia)

Domingo (dia 19)

11h00

Meias-finais

15h00

Final