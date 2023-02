Mirandela recebe Lank Vilaverdense na jornada inaugural da fase de manutenção do nacional sub-19 da 2ª divisão

A formação sub-19 do S.C. Mirandela vai jogar a fase de manutenção e inicia a prova com a recepção ao Lank Vilaverdense. Segue-se a deslocação à Trofa e o jogo em casa com o Vila Real, no que diz respeito às três primeiras jornadas.

Os alvinegros integram a série A juntamente com Vila Real, Merelinense, Marinhas, Limianos, Trofense, Amarante e Lank Vilaverdense.

Descem aos distritais 18 clubes, os três últimos classificados de cada uma das cinco séries e os três clubes piores classificados.