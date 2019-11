Mirandela recebe pela primeira vez, este fim-de-semana, um campeonato do mundo de Kung Do Te

Será no próximo fim-de-semana, no Pavilhão do Inatel, numa parceria entre a federação portuguesa da modalidade, a Associação Mirandelense de Artes Orientais e o Município de Mirandela. Na contagem decrescente para o evento, Jesus Novo, Diretor Técnico da AMAO, revela que só estão confirmadas delegações de cinco países.

“Temos a situação e outros países que dificilmente conseguirão vir, que é o caso do Irão, Paquistão, a Índia, o Nepal e a Nigéria. Estes países estão em dúvida devido a conseguirem a alcançarem o visto para poderem entrar no nosso país, o que é estranho, porque eu sei que alguns destes países estiveram recentemente em França a competir e conseguiram os vistos”, explicou.

Sendo assim, o campeonato do mundo de kung Do Te fica reduzido a metade da participação que estava inicialmente prevista, mas Jesus Novo garante qualidade nos cerca de 50 combates que vão acontecer no sábado e domingo.

“Temos já garantido cerca de 50 combates, o que já é um grande combate, mas de qualquer das maneiras, poderia ir para os 100, e era isso que nós queríamos, ter um grande campeonato. Vai haver um nível técnico muito elevado, aliás estamos a falar de muitos atletas que são profissionais nos seus países, embora em Portugal sejamos todos amadores”, disse o mestre.

Jesus Novo diz que a realização deste evento em Mirandela é a concretização de um sonho pessoal e talvez o mais marcante da AMAO, que já existe há 33 anos.

“Só com todo o meu interesse e toda a minha luta é que isto está a ser possível, porque não era expectável que se fizesse um campeonato em Mirandela, tendo em conta a localização geográfica, as dificuldades de acesso, o pouco número de pessoas, tudo isso indicava que o campeonato não tivesse muito interesse em vir para Mirandela”, acrescentou.

Jesus Novo explicou ainda que o Kung Do Te é “uma modalidade muito próxima do MMA, que é uma mistura de artes marciais, e baseia-se em três níveis de combate: em pé, como o Kickboxing, a parte de projecção, tipo Jiu Jitsu, e o chão, tipo Judo”.

Mirandela acolhe o campeonato do mundo de kung Do Te, no próximo fim-de semana.

Estão confirmadas as seleções de Espanha, Estados Unidos da América, Brasil, Venezuela e Portugal que integra três atletas de Mirandela.

Escrito por Terra Quente

Foto: Kung Do Te