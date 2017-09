Mirandela recebe prémio de “Município Amigo do Desporto 2017”

A Associação Portuguesa de Gestão do Desporto e Secretaria de Estado da Juventude e Desporto distinguiram 60 município com o galardão de “Município Amigo do Desporto 2017".

A Câmara Municipal de Mirandela foi uma das premiadas e a única do distrito de Bragança na cerimónia realizada na passada sexta-feira, em São João da Madeira.

Um prémio que deixa António Branco bastante orgulhoso e que traz mais responsabilidade ao seu município nesta área.

“Aquilo que se pretende é que o desporto esteja inserido na sociedade em todas as dimensões. Este galardão faz-nos entrar num processo de melhoria contínua”, refere o presidente da autarquia.

Para distinguir os 60 municípios foram avaliados dez parâmetros: organização, planeamento desportivo e dimensão económica; organizações desportivas e instalações; eventos desportivos; programas; estratégias de sustentabilidade ecológica; desporto solidário e promoção da ética desportiva; parcerias; realidade desportiva; legislação; marketing, comunicação e inovação.

O galardão foi entregue pelo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

O município de Mirandela investe anualmente mais de um milhão de euros no apoio às diversas associações e clubes do concelho. Em Mirandela são praticadas 22 modalidades por mais de mil atletas federados.