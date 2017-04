A iniciativa, organizada pela Federação Portuguesa de Futebol e Associação de Futebol de Bragança, reuniu cerca de 80 jogadoras, dos escalões de sub-13 e sub-15, em representação da AD Paredes, CASC Freixo, Vila Nova de Foz Côa e do Centro de Treinos.

A Festa do Futebol Feminino serviu para promover e incentivar as raparigas para a prática da modalidade.