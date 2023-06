Mirandela reforça defesa com Marcos Pereira

A defesa do S.C. Mirandela vai contar com uma cara nova na próxima temporada. Marcos Pereira é reforço para os alvinegros e a segunda contratação apresentada pela formação da cidade do Tua, depois do ponta de lança Idé Colubali (ex-Mazara Calcio).

Marcos Pereira tem 23 anos e no sector defensivo é lateral esquerdo, mas também pode jogar no eixo da defesa.

Na época passada, Marcos Pereira representou o Arganil, onde realizou 33 jogos e apontou três golos.

O defesa fez formação no Estoril Praia, GDS Cascais, Desportivo das Aves e Sintrense. Estreou-se como sénior no GDS Cascais, em 2018/2019, seguindo-se o Porto Salvo e Arganil.

Quanto às renovações, Hudson, Gianluca, Amorim, Parini, Maki, Pedrinho, Edilzo, Katurra e Henrique Almeida vão representar o Mirandela por mais uma temporada.

A pré-época dos mirandelenses tem início previsto para o dia 18 de Julho. O Campeonato de Portugal começa no próximo dia 20 de Agosto.

Foto de MarcosPereira14