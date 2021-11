Mirandela reforça liderança em juvenis

O S.C. Mirandela venceu, este sábado, na deslocação a Miranda do Douro por duas bolas a zero, na terceira jornada do Campeonato Distrital de Juvenis.

Os alvinegros seguem na liderança do campeonato, isolados, com nove pontos e invictos.

Na segunda posição está a ADSP Vale do Conde, também do concelho de Mirandela, com seis pontos, depois do triunfo expressivo, 0-9, no terreno do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros.

A Escola Crescer não vacilou na jornada 3. Os brigantinos receberam e venceram o Seixo de Manhoses por 3-0.

Quanto ao G.D. Moncorvo também somou um triunfo caseiro, 2-0, com o G.D. Cachão.

Na próxima jornada, marcada para o próximo dia 4 de Dezembro, o S.C. Mirandela visita o Seixo de Manhoses, o GD Moncorvo recebe o GD Mirandês, o GD Cachão defronta o Macedo e o Vale do Conde joga em casa com a Escola Crescer.

Foto de SC Mirandela