Mirandela segura manutenção na lotaria dos penáltis

Começamos pelo fim. Uma explosão de alegria nas bancadas, um respirar de alívio da direcção, equipa técnica e jogadores do S.C.Mirandela que estiveram em risco de descer ao distrital. Foram assim os instantes após a marcação das grandes penalidades que ditaram a permanência da equipa alvinegra no Campeonato de Portugal Prio.

Ninguém ficou indiferente. As bancadas lotaram e apoio não faltou aos comandados de Ricardo Chaves. A invasão de campo foi inevitável assim que Bacar marcou a última grande penalidade. Os adeptos abraçaram os jogadores e choraram de alegria.

Depois de uma época de altos e baixos, talvez mais baixos, marcada por lesões, castigos, saídas de jogadores, mudança de equipa técnica e dificuldades financeiras “fez-se justiça” desabafou Carlos Correia, presidente do clube.