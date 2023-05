Mirandela soma empate em Amarante

Os alvinegros marcaram primeiro por Marco Eustáquio aos 13 minutos. Os locais igualaram ainda antes do intervalo, aos 38’, através de Francisco Campos.

Na segunda metade, repetiu-se o filme do primeiro tempo com o Mirandela a colocar-se novamente em vantagem no marcador. Francisco Borges fez o 1-2 aos 47 minutos. Já na recta final do encontro, aos 82’, José Teixeira evitou a derrota do Amarante, terceiro classificado, e fixou o resultado em 2-2.

O S.C. Mirandela, já despromovido ao distrital, é sétimo, penúltimo, com 20 pontos e última jornada, agendada para o dia 27 de Maio, recebe o Limianos.

Foto de SCM