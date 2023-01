Mirandela termina fase regular com derrota

O S.C. Mirandela sofreu uma derrota no terreno do Limianos, 3-1 foi o resultado da partida relativa à 18ª jornada, última da fase regular do Campeonato Nacional sub-19 da 2ª Divisão.

Depois de uma primeira metade sem golos, os minhotos chegaram à vantagem aos 54 minutos através de Luís Magalhães que voltou a marcar no minuto seguinte, elevando a contagem para 0-2. O terceiro chegou aos 74’ com a assinatura de Yuri Gomes.

Os alvinegros ainda reduziram para 3-1 aos 90’ com um golo de Pedro Santos, mas insuficiente para inverter o resultado.

O S.C. Mirandela termina a fase regular do Campeonato Nacional sub-19 da 2ª Divisão no nono lugar com 12 pontos e vai disputar a fase de manutenção. O sorteio está agendado para quarta-feira, dia 1 de Fevereiro, às 15h30.