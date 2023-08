Mirandela vence CD Villaralbo na apresentação aos sócios

O S.C. Mirandela venceu, este domingo, por 3-0 os espanhóis do CD Villaralbo, no encontro de apresentação do plantel aos sócios e adeptos.

Este foi o terceiro jogo de preparação da pré-época e o primeiro triunfo alcançado neste defeso.

No Estádio São Sebastião, com as bancadas bem compostas, a formação de André Irulegui começou com Rafa Pires na baliza, uma linha de três centrais composta por Chico Mendes, Amorim e Edilzo, no meio campo Matos e Parini povoaram a zona mais central do terreno, Gianluca e Pedrinho ocuparam as alas, Henrique, Moubarak e Afonso de Sousa formaram o tridente ofensivo.

No terceiro teste da pré-temporada, os alvinegros conseguiram as melhores ocasiões de golo. Henrique Almeida inaugurou o marcador à passagem do minuto 29. O avançado apareceu na área para finalizar após uma boa assistência de Parini da esquerda.

Ainda antes do intervalo, Afonso Sousa, um dos reforços para a nova época, esteve perto de fazer o segundo. O atacante rematou com perigo, fazendo a bola a rasar a trave.

Na segunda metade, Afonso voltou a tentar a sorte. O madeirense obrigou o guarda-redes espanhol a uma defesa apertada.

É caso para dizer que “cheirava” a golo no São Sebastião com Maki Miranda a fazer a bola passar junto à barra da formação espanhola. À terceira foi de vez, Amorim saltou mais alto que a defesa do Villaralbo e cabeceou para golo. O central fez o 2-0 aos 62 minutos.

A contagem ficou fechada aos 83’. Alex Machado, reforço para a nova época, marcou o 3-0 de penálti.

Plantel em evolução

André Irulegui, técnico dos alvinegros, gostou da exibição da sua equipa. “Em termos de exibição estamos a crescer, foi melhor que a anterior. O grupo está a assimilar processos, mais de metade da equipa é nova. Eu vejo evolução, vontade e continuando assim a tendência natural é ficarmos mais fortes até ao início do campeonato”.

Mas, o treinador quer ver as dinâmicas de jogo ainda mais consolidadas. “Falta mais assertividade nas dinâmicas, sobretudo ofensivas. Os jogadores que chegaram depois de iniciar a pré-época ainda estão a assimilar os processos”.

O 11 inicial para o pontapé de saída do Campeonato de Portugal, agendado para 20 de Agosto, começa a ganhar forma, mas ainda não está definido. “Tenho um esqueleto, por assim dizer. Ainda estamos a conhecer os jogadores que chegaram esta última semana em competição. Ainda temos mais três jogos de preparação e a Taça Transmontana, mas na semana antes do Brito já teremos o 11 bem definido”.

Técnico quer mais uma opção para a baliza

Sobre o plantel, André Irulegui pretende mais um guarda-redes, já que conta apenas com Rafa Pires e Hudson, mas é um processo que não está fácil de resolver. “Precisamos de mais um guarda-redes, mas é um processo delicado. Na questão do guarda-redes há toda uma gestão de balneário, de treino e jogo. É preciso ter cuidado com o estatuto do guarda-redes que possa vir. É um sonho ter três ‘uns’, mas é um perfil muito particular. Depois, há orçamentos e outras questões que competem com isso”.

O S.C. Mirandela vai começar oficialmente a nova temporada a 13 de Agosto frente ao S.C. Vila Real, as duas equipas disputam a Taça Transmontana. Segue-se o Campeonato de Portugal com o pontapé de saída marcado para o dia 20 de Agosto. Na jornada inaugural, os alvinegros recebem o Brito.