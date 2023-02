Mirandela vence dérbi distrital

O S.C. Mirandela levou de vencida a A.D. Paredes no dérbi distrital da jornada 12 da série A do Campeonato Nacional sub-19. As alvinegras conseguiram, este sábado, um triunfo fora de portas por 1-3.

Para as mirandelenses o resultado foi melhor que a exibição, principalmente na primeira metade, a fase do jogo em que as forasteiras sentiram mais dificuldade para conseguir jogar de pé para pé.

O primeiro golo surgiu já aos 39 minutos por intermédio de Sara Cordeiro e Veigas aumentou para 0-2 aos 42’ num cabeceamento certeiro, após canto da direita.

Em cima do apito final, aos 45’, foi assinalado penálti a favor da A.D. Paredes, a castigar uma falta de Ana Letícia, Érica Vaz não desperdiçou a oportunidade e reduziu para 1-2.

As brigantinas ficaram motivadas para a segunda metade e tentaram ao máximo inverter o resultado. Eva era a mais inconformada com os números do marcador e tentou em jogadas individuais chegar à baliza adversária.

Seria a formação da cidade do Tua a chegar ao golo, logo numa fase inicial do segundo tempo. Veigas, aos 53 minutos, aparece em zona de finalização para rubricar o terceiro do Mirandela, o segundo da conta pessoal.

Ricardo Gomes, técnico das mirandelenses, mostrou-se satisfeito com o triunfo mas esperava mais em termos de exibição. “Já sabia que era um jogo de emoções, pois as jogadoras das duas equipas conhecem-se bem. Penso que podíamos ter feito melhor. Só na segunda parte é que conseguimos colocar mais a bola no chão. Na primeira parte foi mais bola no ar e dois golos de boa parada”.

Do lado da AD Paredes, o técnico, Pedrinha, lamentou o resultado num jogo em que a sua equipa se apresentou desfalcada. “A nós custa-nos sempre entrar nos jogos. Temos muitas dificuldades em ter o plantel completo. Ainda hoje tínhamos duas atletas doentes e tiveram que ficar de fora. Quanto ao jogo só tenho que dar os parabéns ao Mirandela pela vitória”

O treinador não escondeu o desagradado com algumas decisões da equipa de arbitragem. “Eu não gosto de falar da arbitragem mas, se calhar, na primeira parte podia ter expulsado duas atletas do Mirandela”.

A AD Paredes é última classificada com apenas um ponto e na próxima jornada joga fora com o Lank Vilaverdense. Quanto ao SC Mirandela é quarto classificado, com 14 pontos, e recebe o Vitória SC na 18ª jornada.