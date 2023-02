Mirandela vence dérbi transmontano e soma primeiro triunfo na fase de manutenção

Os mirandelenses venceram o duelo transmontano por 2-1 com reviravolta no marcador. Os visitantes chegaram à vantagem aos 39 minutos através de Ricardo Costa e, ainda antes do intervalo, Ricardo Barreiras restabeleceu a igualdades, fez 1-1, aos 45’.

Na segunda metade, Marco Eustáquio garantiu a vitória da formação comandada por Gilberto Vicente ao fixar o resultado em 2-1 aos 75’.

O Mirandela segue no sétimo lugar, penúltimo, com 15 pontos e na próxima jornada defronta o Marelinense, segundo classificado, que nesta terceira jornada derrotou o FC Marinhas por 1-2.

Quanto ao SC Vila Real é lanterna vermelha, último classificado, com nove pontos.

Foto de SC Mirandela