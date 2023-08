Mirandela vence GD Chaves em jogo de preparação

O S.C. Mirandela venceu, esta terça-feira, o Grupo Desportivo de Chaves por 3-2, em jogo de preparação, realizado no Estádio São Sebastião, em Mirandela.

A formação flaviense entrou melhor no encontro. Hector Hernandez colocou o emblema da 1.ª Liga em vantagem aos 10 minutos.

A vantagem da equipa azul-grená durou pouco, pois os alvinegros conseguiram igualar através de Alex Machado aos 11’. O médio marcou de canto directo.

Ainda antes do intervalo, o GD Chaves voltou a marcar. O espanhol Hector Fernandez fez o 1-2 de penálti, o segundo da conta pessoal.

Na segunda metade, a equipa da casa, que vai competir no Campeonato de Portugal, não baixou os braços e partiu à procura do golo do empate. Moubarak restabeleceu a igualdade aos 47 minutos e Kingsley, um dos reforços para a nova época, fechou a contagem em 3-2, aos 75’, para a formação da cidade do Tua.

Foi o quarto teste da pré-época do S.C. Mirandela e a segunda vitória, depois do 3-0 no jogo de apresentação com o CD Villaralbo.

No próximo domingo, dia 13, os comandados de André Irulegui realizam o primeiro jogo oficial da temporada frente ao S.C. Vila Real. As duas equipas disputam a Taça Transmontana, que se joga em Macedo de Cavaleiros, às 17h00.

Foto de SCM