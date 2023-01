Mirandela vence Moncorvo e mantém-se líder invicto

De pedra e cal na liderança e mais embalado do que nunca para a conquista do título distrital, é assim que continua o S.C. Mirandela.

Os alvinegros não vacilaram e venceram o Moncorvo, segundo classificado, por 2-0, no jogo grande da jornada 13 da Divisão de Honra Pavimir. Mas, foi preciso esperar quase pelo final da primeira metade para os adeptos alvinegros festejarem. Pedrinho, aos 44 minutos, num tiro certeiro, colocou a bola no fundo da baliza do Moncorvo, após assistência de Vítor Pereira.

Sem grandes brilhantismos, a equipa da casa esteve sempre mais perto de marcar. Tárcio, Henrique Almeida e Maki já tinham ameaçado, este último com um remate estrondoso à barra.

O Moncorvo só por uma vez se mostrou no ataque. Foi Kojo, o goleador da equipa treinada por Nuno Lima, que rematou rasteiro para uma defesa atenta de Hudson.

Na segunda metade, a entrada forte do Mirandela resultou no segundo golo. Tárcio apareceu bem colocado em zona de finalização e, aos 50’, voltou a dar razões aos adeptos para festejar. Dois minutos depois, esteve à vista o terceiro para os homens de André Irulegui num cabeceamento de Edilzo, que acabou por sair por cima da baliza.

Os visitantes tentaram reagir. João Loureiro arriscou aos 64’ mas Hudson desviou sem problemas o remate do extremo do Moncorvo.

Tempo para Henrique Martins mostrar serviço na baliza. Aos 84 minutos o guardião evitou o terceiro dos locais ao negar o golo a Henrique Almeida.

O S.C. Mirandela somou três pontos importantes que não sendo decisivos deixam a equipa da cidade do Tua mais distante do segundo classificado.