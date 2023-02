Mirandelense João Geraldo chega aos quartos-de-final em Amã

João Geraldo, mesatenista natural de Mirandela, foi eliminado, este sábado, nos quartos-de-final da singulares do WTT Contender Amã, que decorre a Jordânia.

O mirandelense, que 53.º do ranking mundial, não conseguiu vencer o germânico Dimitrij Ovtcharov (11.º), medalha de bronze em Tóquio 2020 em singulares e prata em equipas. Nos oitavos-de-final, Geraldo tinha afastado o francês Felix Lebrun.

Antes, no dia 3 de Fevereiro, também na Jordânia, João Geraldo participou no WTT Feeder Amã, onde perdeu nos oitavos de final, por 0-3, com o iraniano Amir Hossein Hodaei.

Foto de FPTM