Mirandelense Maria Ruivo convocada para o Europeu sub-13 de ténis de mesa

A equipa lusa conta com quatro atletas com destaque para a mesatenista Maria Ruivo do CTM Mirandela. A transmontana junta-se a Bernardo Antunes (CTM Ponta do Sol), Lucas Adão (ACR Saavedra Guedes) e Leonor Gomes (CD São Roque). António Rato (AR Novelense) e Sérgio Vieira (FPTM) são os treinadores chamados para a competição.

A equipa nacional integra a grupo 1, juntamente com a Itália, Suíça e Kosovo.

No Campeonato da Europa de Ténis de Mesa em sub-13 participam 28 países e 160 atleta (83 masculinos e 77 femininos) nas provas de equipas mistas, pares mistos e singulares.