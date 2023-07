Mirandelense Mário Borges reforça SC Covilhã

Mário Borges é jogador do SC Covilhã. O médio, natural de Mirandela, assinou por uma temporada com os "Leões da Serra".

A equipa serrana vai competir na Liga 3, depois de ter terminado a última época no último lugar da II Liga, que ditou a despromoção ao terceiro escalão do futebol nacional.

Mário Borges tem 22 anos, fez formação no SC Mirandela e GD Chaves. Estreou-se como sénior no Mirandela em 2020/2021 de onde saiu em 2022 para representar a AD Sanjoanense. Com a camisola da equipa de São João da Madeira realizou 24 jogos e marcou um golo.

Foto de SC Covilhã