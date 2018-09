Mirandelense na lista de convocados de Jorge Braz

O guarda-redes de futsal, natural de Mirandela, integra a lista dos 15 jogadores convocados pelo seleccionador nacional, Jorge Braz, para um estágio de preparação da Selecção Nacional, entre os dias 23 e 25 de Setembro, em Rio Maior. Esta é a primeira vez que Eduardo Sousa é chamado à equipa das quinas. O guardião mirandelense iniciou-se no futsal, em Espanha, no CD Debabarrena, passou pelo Zierbena FS, ingressando na época passada no C.A. Osasuna Magna da primeira divisão espanhola. Na lista dos 15 convocados está também o mogadourense Mário Freitas, jogador da A.D. Fundão. Depois de se sagrar campeã da Europa, a Selecção Nacional apenas disputou dois jogos particulares frente à Sérvia que terminaram com duas vitórias lusas (3-1 e 3-2).