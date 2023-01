Mirandelense renova com o Loups D´Angers até 2025

O mesatenista João Geraldo renovou o contrato que o liga ao Loups D´Angers. O atleta, natural de Mirandela, está agora ligado aos bicampeões de França de ténis de mesa até 2025.

Geraldo chegou à equipa galesa em 2018, depois de ter representado, depois de ter estado cinco épocas na Alemanha, onde teve a sua primeira experiência como profissional. Antes disso, o mesatinista representou durante 11 anos os escalões de formação do Clube Ténis de Mesa de Mirandela.

Com metade da temporada jogada, o Loups D´Angers ocupam a quinta posição da principal divisão do campeonato francês de ténis de mesa, a apenas um ponto do Romagna, terceiro classificado, e a dois pontos dos líderes Rouen e Jura-Morez.