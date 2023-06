Mirandelense Rui Pires ruma à Ásia

Rui Pires, jogador natural de São Pedro Velho, no concelho de Mirandela, rescindiu com o Paços de Ferreira, onde jogou nas últimas duas temporadas, e rumar para o continente asiático.

Segundo o site zerozero, o médio, de 25 anos, assinou contrato com Lion City Sailors de Singapura, que será treinado por Aleksandar Rankovic .

Esta será a segunda experiência do jogador mirandelense no estrangeiro, depois de ter vestido a camisola do Troyes, em França, clube onde venceu a Ligue 2 e jogou 61 jogos.

Antes da passagem pelo futebol francês, Rui Pires fez grande parte da sua formação no F.C. Porto e alinhou na equipa B dos azuis e brancos onde realizou mais de 60 jogos.

Foto de Gettyimages