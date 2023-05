Mirandelense sagra-se campeão nacional da 2ª Divisão de basquetebol em cadeira de rodas

Paulo Araújo é natural de Mirandela e conquistou o título nacional da 2ª divisão de basquetebol em cadeiras de rodas (BCR) com a camisola da APD Paredes BCR, clube onde é jogador e treinador.

O feito foi conseguido no domingo, após a vitória por 34-28 no terceiro e decisivo jogo da final do play-off frente à ACD Cotovia/UDI.

A APD Paredes BCR venceu o primeiro jogo, 28-33, realizado em Sesimbra, no Pavilhão Municipal de Sampaio. Os restantes dois encontros decorreram no Pavilhão Multiusos Rota dos Móveis, em Paredes, com um triunfo da ACD Cotovia/UDI por 18-21, igualou a final, e uma nova vitória da equipa de Paulo Araújo por 34-28.

Este foi o primeiro título do mirandelense como jogador e também como treinador.