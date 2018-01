Mirandês eliminado da taça com queixas da arbitragem

O Grupo Desportivo Mirandês venceu, no domingo, o Vila Flor por 2-1, no segundo jogo da pré-eliminatória da Taça da A.F. Bragança, mas fica pelo caminho. É que a equipa de Luís Preto tinha perdido o primeiro encontro por 1-0.

Tiago Antunes abriu o activo aos 40 minutos e na segunda metade Kojo igualou. Aos 80’ o central Michel fixou o resultado em 2-1.

No final do encontro foram muitas as críticas ao trabalho de Rui Paulo, árbitro do encontro. João Castro, presidente do Mirandês, queixou-se de ter havido “dualidade de critérios”.

“Ficaram por marcar duas grandes penalidades claras. Assistimos a dualidade de critérios, não aplicou a lei da vantagem e a perda de tempo dos jogadores adversários não foi compensada no final do jogo”, disse.

Para o presidente da formação mirandesa foi uma arbitragem “vergonhosa e inteligente”.

João Castro teceu críticas ainda ao adversário. “Passaram o jogo todo a perder tempo e o guarda-redes foi mesmo avisado e viu o cartão aos 90’+5’. O Vila Flor continua nesta prova não por mérito próprio, longe disso, mas por malabarices de alguém”, afirmou.

O líder do Mirandês refere mesmo que a sua equipa foi “empurrada propositadamente” para fora da taça.

Já o Saul Carvalho, presidente do Vila Flor SC realçou a passagem aos quartos-de-final e desvalorizou os comentários pós jogo.

“O Vila Flor SC não comentou o trabalho dos árbitros em nenhum dos 12 jogos que já disputou e vai continuar sem o fazer. O nosso trabalho não é julgar os outros, mas preparar a nossa equipa para jogar bem e ganhar jogos. Umas vezes conseguimos, outras não. Felizmente, em Miranda do Douro conseguimos um resultado que nos permitiu cumprir um objetivo que há muitos anos o clube não conseguia”.

Quem também carimbou o passaporte para os quartos foi o Rebordelo. A formação de Nuno Loureiro venceu o Mós por 1-0, Filipe marcou o único golo da partida, depois do 3-1 conseguido na primeira mão.

Vitória ainda para os Estudantes Africanos que venceram o Santa Comba da Vilariça por 2-4.

Vila Flor SC, Rebordelo e Estudantes Africanos juntam-se ao F.C. Vinhais, G.D. Moncorvo, Vimioso, G.D. Sendim e F.C. Carrazeda, que tinham ficado isentos da pré-eliminatória, nos quartos-de-final.

O sorteio da próxima eliminatória está agendado para quinta-feira, dia 25, na sede da AFB.

No mesmo dia realizam-se os sorteios do distrital de juniores e iniciados.