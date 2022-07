Mirandês mantém base da época passada e apresenta um projecto mais profissional e ambicioso

O Grupo Desportivo Mirandês (GDM) garantiu dez renovações para a nova temporada na Divisão de Honra da A.F. Bragança.

Os defesas Elvis e Camará, os médios Francisco, Felipe, Alan e Pedro, os avançados Ema, Vinicius, Diogo Gomes e Victor vão continuar a vestir a camisola da formação de Miranda do Douro.

Neste defeso estão já garantidos 19 jogadores, nove são reforços e vão ser apresentados nos próximos dias, mas o plantel às ordens de Nuno Rangel deverá ter, no máximo, 22 elementos. “Este ano conseguimos manter uma base. Queremos fazer uma boa época, praticar futebol e ganhar todos os jogos, seja no campeonato seja na taça”, afirmou Osvaldo Miranda, director desportivo do Mirandês.

O projecto do clube para a nova temporada é ainda mais ambicioso e a direcção aposta num caminho mais profissional, por isso os treinos vão ser diários e à tarde. “Vamos dar melhores condições aos jogadores e à equipa técnica. O plantel vai deixar de treinar à noite e passa a treinar por volta das 16h00. Os jogadores são todos de fora, excepto um, e vão estar sempre em Miranda, tal como a equipa técnica, disponíveis para treinar”.

Depois da passagem pelo Campeonato de Portugal, na temporada 2018/2019, Osvaldo Miranda não esconde a vontade de regressar aos nacionais, mas reconhece que a tarefa não será fácil, pois antevê um distrital “forte e competitivo”. “Seria hipócrita se dissesse que não temos ambição de regressar ao nacional. As equipas estão fortes, vamos ter o Macedo, o Mirandela, depois há equipas muito competitivas como o Rebordelo, o Moncorvo ou Argozelo. O distrital tem melhorado de ano para ano e isso deve-se ao trabalho dos clubes, jogadores, treinadores e directores”.

Depois do quarto lugar conseguido na época passada, o Grupo Desportivo Mirandês, treinado por Nuno Rangel, sonha com o regresso aos nacionais.

O clube tem um orçamento de cerca de 50 mil euros para 2022/2023. Os trabalhos de pré-época têm início previsto para o dia 16 de Agosto.

Foto de Duarte Pacheco