Mogadourense vence Taça de Portugal de Fosso Olímpico

Sérgio Venâncio, natural de Mogadouro, conquistou a Taça de Portugal de Fosso Olímpico.

O atirador do Clube de Caça e Pesca de Mogadouro conseguiu o feito no domingo, em Vila Verde, depois de partir, no total, 124 pratos.

“Ainda não consigo descrever o que estou a viver. Sonhava há muitos anos atirar juntos dos melhores e consegui, mas chegar a uma final destas, rodeado da nata do tiro desportivo em Portugal, e ganhar é para mim uma alegria indiscritível”, disse o mogadourense.

Sérgio Venâncio tem agora como objectivo levar um aprova de Fosso Olímpico para Mogadouro. “O mais difícil está feito, agora só preciso de três campos de fosso olímpico para podermos realizar a prova do próximo ano em Mogadouro”.

Esta foi a primeira Taça de Portugal de Fosso Olímpico conquistada por Sérgio Venâncio. Já em 2022, em Mira, o atirador mogadourense conquistou a Taça de Portugal de Tiro ao Prato.