Mogadouro começa a arrumar a casa para o regresso ao nacional

Artur Pereira, técnico do Clube Académico de Mogadouro, antevê uma temporada difícil e exigente.

A formação mogadourense está de regresso ao Campeonato Nacional da 3ª Divisão de Futsal, integra a série A, e inicia a prova fora de portas, no dia 24 de Setembro, frente ao Sangemil.

A manutenção é o objectivo prioritário dos transmontanos numa prova “de grandes apostas”, segundo o treinador. “Será uma série muito difícil com grandes investimentos. Nós, independentemente do adversário, vamos dar o nosso melhor em casa e fora. Lutaremos pela manutenção e tudo o que vier por acréscimo é positivo”, afirmou Artur Pereira.

Neste defeso, o Mogadouro já confirmou as renovações de Igor Cordeiro, Dylan Afonso, Samuel Silva e Thiago Lessa. Já no capítulo das contratações a tarefa está complicada. Artur Pereira admite que o clube está a ter dificuldades para trazer jogadores para Trás-os-Montes.

“Cada vez é mais difícil termos um plantel competitivo na nossa região. Não é fácil contratar jogadores. Não há muitos jogadores que possam entrar numa terceira divisão nacional. O nível competitivo é muito elevado. Não há os jogadores como havia antigamente no distrito. Antigamente, em Mogadouro tínhamos a felicidade de ter muitos jogadores da terra, mas a desertificação também faz com que não haja tantos atletas. É muito difícil trazer jogadores do litoral para o interior, isso acarreta muitos custos”

Para já estão confinadas as contratações do guarda-redes Cristiano Sales, que já tinha representado o clube nas épocas 2013/2014 e 2014/2015, o ala Thales Chuva, também um regresso após a passagem de 2019 a 2021, Fábio Silva (ex-Carrazedo Montenegro) e o brigantino André Meneses.

A pré-época do Mogadouro tem início previsto para o dia 23 de Agosto.