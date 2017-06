Mogadouro conquista tricampeonato nacional e GCB é vice-campeão em juniores

Para o triunfo colectivo contribuiu o primeiro lugar de José Carvalho, o quarto de Carlos Lopes e o quinto de Rui Muga.

Em termos individuais, Muga não esconde que a sua classificação ficou aquém das expectativas.

“Espera um resultado melhor não vou negar. Penso que é o meu pior resultado em oito anos de corrida de montanha. Foi um dia menos bom”, referiu o atleta do CAM.

O calor e o percurso na subida à Senhora da Graça não facilitaram a tarefa aos participantes.

A nível colectivo, Rui Muga destaca os apoios que têm sido determinantes.

“A nossa experiência e os apoios que temos do clube e do município têm sido muito importantes no nosso sucesso”.

Agora segue-se o Europeu de Corrida de Montanha, na Eslovénia, no próximo mês, mas não há certezas quanto à chamada de Muga à selecção face ao lugar obtido no nacional. Ainda assim, o mogadourense espera que o seu histórico “pese na decisão do seleccionador”.

O Campeonato Nacional de Corrida de Montana realizou-se em Mondim de Basto, no sábado.

Quanto à equipa de juniores do Ginásio Clube de Bragança, formada por João Melgo, Diogo Afonso, João Regino e Vlad Ivachenko, tornou-se vice-campeã.

Já Sandra Cabral, também do GCB, venceu as 100 milhas do Oh Meu Deus Ultra Trail Serra da Estrela.