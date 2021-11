Mogadouro dá goleada e lidera isolado

O Clube Académico de Mogadouro venceu, fora de portas, esta sexta-feira, o CSP Vila Flor por um expressivo 0-8. Igor, que bisou, Teixeira, Lucas, Tiago, Samuel, Pedro Baltazar e Caio foram os marcadores de serviço da equipa treinada por Artur Pereira.

A formação mogadourense lidera o Campeonato Distrital de Futsal com nove pontos.

Nos restantes encontros, a ACRD Ala recebeu e venceu a Escola Arnaldo Pereira por 5-1, o SC Moncorvo alcançou um triunfo fora de portas, 7-12, com o CASC Freixo e o Futsal Mirandela somou três pontos em Miranda do Douro com o resultado de 4-6 frente ao Mirandês.

Quanto ao jogo GD Torre Dona Chama – Alfandeguense terminou empatado a três bolas.

Na jornada 4 da competição folgou o Vimioso.