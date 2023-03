Mogadouro deixa escapar a vitória

O Clube Académico de Mogadouro sofreu uma derrota fora de portas, 5-4 com Boavista, na jornada 18 da série A do Campeonato Nacional de Futsal da 3ª Divisão.

Os transmontanos estiveram em vantagem no marcador. Ao intervalo venciam por 1-3 com golos do guarda-redes Luís Neto (5’) e Fábio Silva (8’, 17’). Diogo Amorim marcou o tento dos axadrezados aos 10 minutos.

No segundo tempo, os boavisteiros conseguiram chegar ao 3-3 através de Côco (26’) e Jorge Mendes (31’). Num jogo frenético e com a incerteza no resultado até ao final, Fábio Silva voltou a colocar o Mogadouro em vantagem, fez o 3-4 aos 32’, e rubricou o terceiro da conta pessoal.

Contudo, a vitória acabou por surgir para o Boavista. Jorge Mendes assinou o 4-4 e Francisco Silva fixou o resultado em 5-4 aos 37’.

Na partida há a registar duas expulsões, uma para cada equipa, Bernardo Moreira viu a segunda cartolina amarela aos 16 minutos e Thales foi expulso aos 26’.

O Boavista segue no terceiro lugar com 33 pontos. O Mogadouro é quarto classificado com 29.