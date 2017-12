Mogadouro - Desp. Aves na 4ª eliminatória da Taça de Portugal de Futsal

O sorteio, realizado na passada quinta-feira, ditou que a formação treinada por Artur Pereira joga em casa com o último classificado da Liga SportZone.

Um sorteio que agradou ao técnico dos academistas, pois tinha manifestado vontade de defrontar uma equipa do primeiro escalão do futsal nacional.

“É uma compensação pelo facto de termos jogado fora de casa até agora nesta prova”, disse Artur Pereira.

O Mogadouro para chegar à quarta eliminatória da prova deixou para trás o Penaverdense, após a vitória por 1-3, o Gualtar, depois do triunfo nas grandes penalidades, e a ADC Anha com uma vitória por 2-6.

Quanto ao Carrazedo Montenegro joga em casa com o líder da Liga SportZone, o Sporting. O emblema da A.F. Vila Real e3 o Mogadouro são as únicas equipas transmontanas em prova nos quartos-de-final da Taça de Portugal de Futsal.

Os jogos desta estão marcados para o próximo dia 18 de Fevereiro.