Mogadouro empata frente ao segundo classificado

Foi um grande jogo de futsal entre Mogadouro e Rio Ave FC. Houve espectáculo, várias oportunidades para marcar e golos, oito no total.

Os vilacondenses marcaram primeiro através de Rui Baltar aos três minutos e segundos depois o suspeito do costume, Igor Cordeiro, igualou, fez o 1-1.

Não faltou emoção até ao final da primeira metade. Samuel Silva assinou o 2-1 para os da casa aos 14’, mas a vantagem durou apenas três minutos. O Rio Ave restabeleceu o empate com um golo de Bruno Pereira aos 17’. No mesmo minuto Tiago Sousa fez o 2-3 e André Gonçalves dilatou o marcador para 2-4. Ainda antes do intervalo, Igor Cordeiro bisou e reduziu para 3-4. O goleador do Mogadouro soma 21 golos e lidera a lista de marcadores da série A.

Na segunda metade, apenas um golo a registar e para os locais. Thiago Lessa fez o 4-4 aos 34 minutos, que valeu um ponto aos transmontanos.

Os mogadourenses seguem no terceiro lugar com 29 pontos e na próxima jornada jogam fora com o Boavista. O Rio Ave FC é segundo classificado com 34 pontos.